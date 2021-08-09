Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ekrem Günay (35) yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ekrem Günay (35) yaşamını yitirdi. Otomobildeki 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ihlara beldesi yolu Belisırma kavşağında meydana geldi. Ekrem Güney idaresindeki 35 TLY 75 plakalı motosiklet, Mehmet Temizbaş (45) yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan başında kask olan sürücü Ekrem Günay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Temizbaş. eşi Fadime Temizbaş (45), çocukları Hasan Eray Temizbaş (8), Hatice Berfin T (11) ile kayınvalidesi Nurhan Ş. (67) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Günay'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş