Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ekrem Günay (35) yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ekrem Günay (35) yaşamını yitirdi. Otomobildeki 5 kişi de yaralandı.  

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ihlara beldesi yolu Belisırma kavşağında meydana geldi. Ekrem Güney idaresindeki 35 TLY 75 plakalı motosiklet, Mehmet Temizbaş (45) yönetimindeki 06 ABZ 561 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan başında kask olan sürücü Ekrem Günay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Temizbaş. eşi Fadime Temizbaş (45), çocukları Hasan Eray Temizbaş (8), Hatice Berfin T (11) ile kayınvalidesi Nurhan Ş. (67) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Günay'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  


Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.08.2021 21:36:11. #1.13#

title