Son dakika haberi: Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi'nde Kdz. Ereğli Belediyesine ait katlı Otopark girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü S.A. katlı otopark girişinde beklediği sırada otomobille gelen kişiler üzerine mermi yağdırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlılar yaralama olayının ardından geldikleri otomobille olay yerinden hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu vücuduna 3 mermi isabet eden S.A. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı. İddiaya göre yaralanan S.A. ile silahla ateş açan zanlıların aralarında daha önceden husumet bulunduğu ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA