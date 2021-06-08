GAZİANTEP OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
GAZİANTEP'te, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.
GAZİANTEP'te, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.
Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran günü, bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı