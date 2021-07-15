ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
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ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabanca ile havaya ateş açan iki şüpheli, kovalama sonucu yakalandı.

ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabanca ile havaya ateş açan iki şüpheli, kovalama sonucu yakalandı. Şüphelilerin ateş açtığı tabanca ise metruk bir evin bahçesinde bulundu. 

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, 01 AEV 555 plakalı otomobilden havaya tabanca ile ateş açıldığını görünce aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Mithatpaşa Mahallesi ara sokaklarına giren sürücü, gözden kayboldu. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, otomobili 58121 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Otomobili terk edip, yaya olarak kaçan iki şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakın bir noktada yakalandı. Şüphelilerin havaya ateş açtığı tabanca ise otomobilin yaklaşık 30 metre uzağındaki metruk bir evin bahçesine atılmış halde bulundu. Kriminal inceleme için tabancaya el koyan polis, şüphelileri de gözaltına alarak Denizli Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ADANA-OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI - Haberler
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