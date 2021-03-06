Son dakika haberi! Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

06.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:08
Son dakika haberi! Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.Y. (30) ve yanındaki B.P. (32), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptıkları yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Sürücü B.Y. ile yanındaki B.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi! Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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