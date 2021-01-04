Son dakika haberi... Otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre KİLİS'te, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

KİLİS'te, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da A.S. adlı sürücünün otomobili Mücahitler Mahallesi'nde durdurldu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış

5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan jandarma, sürücü A.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU