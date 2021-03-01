Son dakika haberi | Otomobil sürücüsünün üzerinden 36 bin 150 lira sahte para çıktı
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Son dakika haberi | Otomobil sürücüsünün üzerinden 36 bin 150 lira sahte para çıktı

01.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:00
Son dakika haberi | Otomobil sürücüsünün üzerinden 36 bin 150 lira sahte para çıktı

Bir son dakika haberine göre ADANA'da polis ekipleri Mardin'den kente otomobille sahte para getirdiği belirlenen Murat A.'yı gözaltına aldı.

ADANA'da polis ekipleri Mardin'den kente otomobille sahte para getirdiği belirlenen Murat A.'yı gözaltına aldı. Murat A.'nın üzerinde yapılan aramada toplam 36 bin 150 TL sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Murat A.'nın  01 AEF 079 plakalı otomobille Mardin'den kente sahte para getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sarıçam ilçesinde uygulama yapan ekipler, Murat A.'nın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç sürücüsü Murat A.'nın üzerinden 36 bin 150 lira sahte para ele geçirildi. Murat A. gözaltına alındı.


- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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