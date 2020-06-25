Son dakika haberi... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Son dakika haberi... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
25.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:14

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. idaresindeki 38 FK 492 plakalı otomobil Denizli kent merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 6 metrelik şarampole düşen otomobil ters bir şekilde durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde bulunan aynı aileden olduğu belirtilen sürücü Süleyman K., eşi Safinaz K. ve torunu Kayra T., bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, jandarma ile itfaiye, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa taşınmasının ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme çalışmasının başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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