Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

Son dakika haber: BURDUR'un Çavdır ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Recep Özalp yaşamını yitirdi, eşi Hülya Özalp yaralandı.

BURDUR'un Çavdır ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Recep Özalp yaşamını yitirdi, eşi Hülya Özalp yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden Recep Özalp yönetimindeki 07 ST 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Recep Özalp öldü, eşi Hülya Özalp ise hafif yaralandı. Hülya Özalp, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Özalp'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN