Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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