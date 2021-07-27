Son dakika haberi! Otomobil refüje çarpıp tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Otomobil refüje çarpıp tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi! Otomobil refüje çarpıp tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adıyaman'da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Halit Yöyen (31) idaresindeki 42 AYR 71 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun Kuyulu mevkiinde refüje çarparak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halit Yöyen olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Ceylan Bulut (42), Eda Hizmetçi (22) ve 2 yaşındaki Çiğdem Yöyen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ve polis trafik bölge ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince de yaralılara müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Halit Yöyen'in ehliyetinin olmadığı ve cenazesinin ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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