Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
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Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Otomobil paramparça oldu.

Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Parçalanan otomobilden cansız bedeni çıkartıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 34 RP 9439 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde İ.B. yönetimindeki 06 EA 9520 plakalı mermer yüklü kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Nuriye Esengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil paramparça oldu... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güven Gök

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Otomobil ile mermer yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
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