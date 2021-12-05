Son dakika haberi! Otomobil, mandalina yüklü kamyona çarptı: Doçent öldü, 6 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Otomobil, mandalina yüklü kamyona çarptı: Doçent öldü, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Otomobil, mandalina yüklü kamyona çarptı: Doçent öldü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberler... DOÇENT DOKTOR DİLEK ŞEN DOKUMACI YAŞAMINI YİTİRDİBursa'nın Kestel liçesi Ankara kara yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, mandalina yüklü kamyona çarpan hafif ticari araçtaki yaralılardan Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr.

KESTEL, BURSA (DHA) - DOÇENT DOKTOR DİLEK ŞEN DOKUMACI YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa'nın Kestel liçesi Ankara kara yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, mandalina yüklü kamyona çarpan hafif ticari araçtaki yaralılardan Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı (41), Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), ve Nesrin Ceylan'ın (30) tedavileri ise sürüyor. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü nedeniyle, Şehir Hastanesi Başhekimliği, başsağlığı mesajı yayımladı. Kamyon sürücüsünün olay sonrası kaçtığı kazayla ilgli soruşturmaya başlandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),


Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta bilekliği sahibine teslim etti! Tebrik beklerken tepkiyle karşılaştı

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta bilekliği sahibine teslim etti! Tebrik beklerken tepkiyle karşılaştı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title