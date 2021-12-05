Son dakika haberi! Otomobil, mandalina yüklü kamyona çarptı: Doçent öldü, 6 yaralı (2)

KESTEL, BURSA (DHA) - DOÇENT DOKTOR DİLEK ŞEN DOKUMACI YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa'nın Kestel liçesi Ankara kara yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, mandalina yüklü kamyona çarpan hafif ticari araçtaki yaralılardan Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı (41), Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), ve Nesrin Ceylan'ın (30) tedavileri ise sürüyor. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü nedeniyle, Şehir Hastanesi Başhekimliği, başsağlığı mesajı yayımladı. Kamyon sürücüsünün olay sonrası kaçtığı kazayla ilgli soruşturmaya başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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