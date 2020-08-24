Son dakika haberi: Otomobil LPG bakım ayar servisinde patlama: 2 yaralı - Güvenlik kamerası Son dakika gündem haberi: İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil LPG bakım ayar servisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil LPG bakım ayar servisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 629 sokakta otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan işçiler Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (22) ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.

Emniyet Müdürü Aşkın inceleme yaptı

Olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu.

Aşkın gazetecilere, saat 20.15 sıralarında iş yerinde bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sabotaj ihtimalini düşünmüyoruz. Gaz sıkışmasından patlama oluyor. 2 yaralımız var. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor, hastanede tedavileri devam ediyor. Küçük çaplı yangın çıktı patlama sonrası. İtfaiye müdahale etti, söndürüldü. Şu anda çevrede araştırmalarımız devam ediyor. Yaralılara Allah acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Patlama güvenlik kamerasında

Öte yandan patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde patlamanın etkisiyle iş yeri kepenklerinin ve çevredeki araçların zarar görmesi yer alıyor.

Kaynak: AA