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Son dakika haberi: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de otomobilin köprünün beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de otomobilin köprünün beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kazada, Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk A. (23) yönetimindeki 16 YY 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprünün beton ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Berk A., kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otomobil içerisinde bulunan ağır yaralı M.G. (17) ve S.B. de (23) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Berk A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberi: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberi: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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