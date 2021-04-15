Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ş.Ç. idaresindeki 59 HC 764 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda köprü ayağına çarptı.

Kazada, sürücü S.Ç. ile beraberindeki T.A. ve I.O. araca sıkıştı.

Keşan Belediyesi itfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Türker Ertürk Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Damla Sönmez Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 09:41:25. #1.14#

title