Son dakika haberi! Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki 59 HC 764 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda köprü ayağına çarptı.
Kazada, sürücü S.Ç. ile beraberindeki T.A. ve I.O. araca sıkıştı.
Keşan Belediyesi itfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel