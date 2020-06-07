Son dakika haberi: Otomobil kontrolden çıkıp önce ağaca sonrada traktöre çarptı: 2 ölü
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Son dakika haberi: Otomobil kontrolden çıkıp önce ağaca sonrada traktöre çarptı: 2 ölü

Son dakika haberi... Otomobil kontrolden çıkıp önce ağaca sonrada traktöre çarptı: 2 ölü Kazada hayatına kaybeden adamın telefonuna gelen 'Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürek burktu Denizli'de traktörle çarpıstiktan sonra kontrolden otomobil mevsimlik işçilerin otopark ve konaklama için kullandığı alana daldı.

07.06.2020 06:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 06:42

Otomobil kontrolden çıkıp önce ağaca sonrada traktöre çarptı: 2 ölü

Kazada hayatına kaybeden adamın telefonuna gelen 'Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürek burktu

DENİZLİ - Denizli'de traktörle çarpıstiktan sonra kontrolden otomobil mevsimlik işçilerin otopark ve konaklama için kullandığı alana daldı. Kaza da otomobil sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybederken, cesetlerin kaldırıldığı esnada sürücünün cep telefonuna gelen 'Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürekleri burktu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu üzerinde meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine giden İmdat Aday yönetimindeki 20 D 0277 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Savrulan otomobil mevsimlik işçilerin araçlarını park ettiği ve konaklama için kullandığı alana daldı. Otomobil ağaca daha sonra park halindeki 03 AB 593 plakalı traktöre çarparak durabildi. Traktörün arka kısmında yerde uyuyan bir mevsimlik işçi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İmdat Aday ve yanında bulunan Şükrü Geçili'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Şükrü Geçili'nin arkadaşından gelen 'Uyanamazsam beni ara' mesajı ise yürekleri burktu. İncelemelerde ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"Hızı yüksekti ağacı falan devirdi"

Olayın görgü şahidi Barış Ülker, otomobilin süratli olduğunu belirterek, "Ben aracın direksiyonunda oturuyordum. O arada bir ses geldi. Ağaca çarptığı gibi felaket bir şekilde traktöre uçtu. Sonra biz ihbarda bulunduk, geldiklerinde hayatlarını kaybettiklerini öğrendik. 2 kişi vardı araçta ikisi de sıkışmışlar hayatını kaybetmişler. Herhangi bir fren izi yok sanırım uykusuzdu. Hızı yüksekti ağacı falan devirdi" dedi.

Son dakika haberi: Otomobil kontrolden çıkıp önce ağaca sonrada traktöre çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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