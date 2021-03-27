Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)
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Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)
Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)
Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)
Son dakika haberi: Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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