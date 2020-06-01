Son dakika haberi! Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
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Son dakika haberi! Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
01.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:41

Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Denizli'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan C. A. yönetimindeki 20 ACR 611 plakalı otomobil Sivas-Erzincan Karayolu Zara kavşağında U dönüşü yapmak isteyen C. K. yönetimindeki 58 TA 104 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobilde bulunan M.A. ile C. A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisi ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: İHA

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