Son dakika haberi: Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Selami Durna'nın kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 0981 plakalı otomobil, D100 Karayolunun 15'inci kilometresindeki Çampınar köyü köprüsünde çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Secaattin Çolak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kazanın ardından Osmancık Devlet Hastanesine giderek, Çolak'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı