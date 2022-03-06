Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda 10 kişilik oto hırsızlık çetesi gözaltına alındı. 23 otomobil çaldıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sokaklarda park halindeki otomobilleri çalan bir şebekenin peşine düştü. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle sattıkları ya da parçalayarak yedek parça haline getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda otomobil çalarken güvenlik kameralarına takıldıkları da belirlendi.

15 OTOMOBİL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.