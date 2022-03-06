Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ali Aksoyer - Güncel
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Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda 10 kişilik oto hırsızlık çetesi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL ve Kocaeli'nde yapılan operasyonda 10 kişilik oto hırsızlık çetesi gözaltına alındı. 23 otomobil çaldıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sokaklarda park halindeki otomobilleri çalan bir şebekenin peşine düştü. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle sattıkları ya da parçalayarak yedek parça haline getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda otomobil çalarken güvenlik kameralarına takıldıkları da belirlendi.

15 OTOMOBİL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polis yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken İstanbul ve Kocaeli'nde daha önceden tespit edilen 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda oto hırsızlık çetesi üyesi oldukları öğrenilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin çalmış olduğu 23 otomobilden 15'ini bularak sahiplerine teslim etti. Diğer otomobillerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Otomobil hırsızlığı çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

Hırsızlık, İstanbul, Otomobil, Kocaeli, Güncel, Haberler

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