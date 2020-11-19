Son dakika haberi! OTOBÜSTEKİ CANLI BOMBA İDDİASI; ŞÜPHELİ AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen son dakika haberine göre Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Ümraniye'de şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile bindiği için diğer yolcular tarafından canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alınan Zafer Y., akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA Ümraniye'de şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile bindiği için diğer yolcular tarafından canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alınan Zafer Y., akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Ümraniye'de önceki gün şehirlerarası otobüse başında motosiklet kaskı ile binen Zafer Y., diğer yolcular tarafından yapılan canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alındı. Polis sorgusunda zorunlu olarak kask ile dolaştığını söyleyen Zafer Y., "Ben zorunlu olarak kaskla dolaşıyorum. Bundan dolayı polis merkezini sürekli aramak zorunda kalıyorum. Bu ses dalgaları yoğun şekilde kimyasal salgılamaktadır. Oksijeni bitirdiği için polisten yardım istemekteyim" dedi.

SAVCILIK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Emniyet işlemlerinin ardından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Zafer Y., savcılık tarafından akıl sağlığının tespiti amacıyla hastaneye yatırılmasına karar verilmesi için mahkemeye sevk edildi.

'100 TANE ASKER BAŞIMA TABANCA DAYADI'

Mahkemedeki sorgusunda kendisine elektronik ve lazer sistemleri ile saldırıldığını öne süren Zafer Y., "Kafamın kemik yapısını kesip atıyorlar. Şu anda savaş halindeyim. 100 tane asker başıma silahla tabanca dayadılar. Savaş gerekçesiyle üç gün içinde Türkiye'yi terk edeceğim. Suçsuzum" dedi.

ÜÇ HAFTAYI GEÇMEMEK ÜZERE HASTANEYE YATIRILMASINA KARAR VERİLDİMahkeme, şüpheli Zafer Y.'nin üç haftayı geçmemek suretiyle Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı