Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, belediye otobüsünün şoförü Murat Şap, aracında rahatsızlanan kadın yolcuyu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

ELAZIĞ'da, belediye otobüsünün şoförü Murat Şap, aracında rahatsızlanan kadın yolcuyu, güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Güney Çevreyolu Hattı'nda sefer yapan belediye otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, fenalaştı. Otobüs içindeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, diğer yolcular kadına müdahale etti. Şoför Murat Şap güzergahını değiştirip kadını Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne yetiştirdi. Sağlıkçılar tarafından tekerlekli sandalyeye alınan hasta, acil servise götürülerek tedaviye alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberi... Otobüste rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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