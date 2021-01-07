Son dakika haberi! Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
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Son dakika haberi! Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi

07.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33
Son dakika haberi! Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da otobüs durağında unutulan ve içerisinde 500 TL ile kredi kartları bulunan kadın çantası polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN'da otobüs durağında unutulan ve içerisinde 500 TL ile kredi kartları bulunan kadın çantası polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında kadın çantası gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kontrol ettikleri çantada numarasına ulaştıkları Buse Koca'yı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Buse Koca çantasını polis ekiplerinden teslim alarak, teşekkür etti.


Son dakika haberi! Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
Son dakika haberi! Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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