Son dakika haberi... Otobüs bagajındaki çantada tarihi eserler ele geçirildi; yolcu gözaltında

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de, TEM yolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada; bagajdaki çantada Roma dönemine ait heykel, kandil, gözyaşı şişesi ve aksesuarlar ele geçirildi.