Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma olmayı isteyen 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un hayalini gerçeğe dönüştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma olmayı isteyen 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un hayalini gerçeğe dönüştü.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma üniforması giyme hayali kuran ve jandarmaları gördükçe heyecanlanan otizmli Nida Karakuş'un (9) babası, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekipleri kızının durumunu anlatan babaya, Nida'nın mutlu olması için ellerinden geleni yapacaklarını iletti. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde mahalleye doğru yola çıkan jandarma trafik timleri, Nida'nın yaşadığı eve yaklaşınca siren çaldı. Siren sesini duyan Nida, heyecanlanıp dışarı çıktığında jandarma ekiplerini gördü. Çok sevdiği jandarmanın kendisini ziyaret için geldiğini anlayan Nida'nın sevinci doruğa çıktı. Jandarma yeleği giyen ve bere takan otizmli Nida, trafik timlerinin aracıyla mahallede devriyeye çıktı. Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Nida'ya ekipler tarafından alınan hediyeler verildi. Nida, en büyük hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nida, jandarma ağabeylerini asker selamıyla uğurladı.

Nida'nın ailesi de kızlarının mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bu hayali gerçekleştiren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Ali İhsan Su Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:40:49. #1.15#
title