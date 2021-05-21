Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
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Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı

Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir apart otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen bir apart otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Biri işletmeci 2 kişi gözaltına alınırken, otelin mühürleneceği bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen M.Y.'yi (40) takibe aldı. Armutalan Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan M.Y.'nin üst aramasında 3 gram esrar ele geçirildi. M.Y.'nin sorgusundan ve cep telefonundaki incelemeden yola çıkan ekipler, ilçeye 13 kilometre mesafedeki Aktaş mevkii Adaağzı'nda bir apart otelde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fizik takibin ardından bugün, sabah saatlerinde apart otele operasyon düzenlendi. Kapalı olan otelin iki odasının uyuşturucu imalathanesine çevrildiği belirlendi. Dolap, çekyat ve beyaz eşyaların gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 120 gram esrar, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çeşitli düzenekler, boyları 5 ile 80 santim arasında 91 Hint keneviri, 13 gram kenevir tohumu, 30 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Apart otel işletmecisi T.T. (40) de gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu satmadıklarını, içici olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edilirken; Turizm Bakanlığı ruhsatlı apart otelin mühürleneceği bildirildi.


Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
Son dakika haberi... Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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