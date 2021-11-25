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Son dakika haberi... Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da bir otelde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 şahıs, narkotik polisi tarafından yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir otelde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 şahıs, narkotik polisi tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.C. (43) adlı şahıs ile A.M.(22) adlı kadının birlikte irtibatlı oldukları kişilere otel odasında uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Narkotik polisi yaptıkları operasyonda M.C. ve A.M. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların kaldıkları otel odasında yapılan aramada, 26,98 gram metamfetamin maddesi ve 34 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberi... Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Otelde uyuşturucu satışına polis baskını: 2 gözaltı

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