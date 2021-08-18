Son dakika: Otel lojmanında çıkan yangın korkuttu

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Son dakika gelişmesine göre Otel lojmanında çıkan yangın korkuttu -Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, bazı odalar kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin lojmanında çıkan yangın korkuttu.

Otel lojmanında çıkan yangın korkuttu

-Yangında 2 kişi dumandan etkilendi, bazı odalar kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin lojmanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, lojmandaki bazı odalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik Bogazkent Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir otele ait lojmanda çıktı. Lojmanın bir odasından dumanların çıktığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında lojmanın bazı odaları küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Çalışanlar ise büyük panik yaşayarak eşyalarını valizlerle dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Odaları yanan personeller ise başka yerlere nakil edildi. Polis ekipleri yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci