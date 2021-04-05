Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Antalya'da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün (19), Denizli'deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet'in Kemer'deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi. Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün'ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün'ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu
Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu
Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 23:31:01. #1.16#
title