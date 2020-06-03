Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması
Son dakika güncel haberi: ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kaydını yaptırıp, ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00- 23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlandığını açıkladı.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kaydını yaptırıp, ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00- 23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlandığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı, eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA