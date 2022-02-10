Son dakika haberi... OSMEK'te "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi

BURSA (İHA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehber Mustafa Volkan Tahpur, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde yer alan kadın kursiyerlere "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında Soğanlı Kültür Merkezi'nde yer alan OSMEK kursiyerlerine, uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehber Mustafa Volkan Tahpur, eğitim boyunca madde bağımlılığının fiziksel, sosyal, psikolojik belirtileri, Bursa genelinde madde kullanımı risk analizleri ve ailelerde tespit ile tedavi süreci gibi konuları anlattı.

Amaçlarının uyuşturucuya 'Hayır' diyebilen bir toplum yetiştirmek olduklarını söyleyen Narko Rehber Mustafa Volkan Tahpur, bu etkinliklerin giderek artacağına dikkat çekti. Bunun yanı sıra Tahpur, "Yapılan araştırmalara göre bireyler uyuşturucuyu en çok evde kullanıyor. Dolayısıyla annelerimizin bu konuda bilinçli olması yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli rol oynuyor. Vatandaşlarımız, 'Uyuma' ve WhatsApp ihbar hattımızla uyuşturucu madde kullanımı ya da ticaretine şahit olduklarında bizlere metin, görüntü, video, anlık konum ile ulaşabiliyor. Ayrıca narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak adına oluşturulan 0552 155 16 16 numaralı hattımız, 24 saat aktif olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bizler, uyuşturucunun önüne barikat kurmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

OSMEK kursiyerleri ise kendilerine böylesine önemli bir eğitim alma fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel