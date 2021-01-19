Son dakika haberi | Osmanlı'nın şifalı helvası "devai-misk" coğrafi işaret aldı

Edirne'nin yöresel tatlarından "deva-i misk helvası" coğrafi işaret aldı.

Edirne Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun incelemesinin ardından helva tescillendi.

Yumurta akı, 41 baharat ve karaçalı balından yapılan ve Osmanlı döneminde halka ücretsiz dağıtıldığı bilinen helvanın tescillenmesinin, bu lezzetin tanıtımı için önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Tarihi lezzet deva-i misk, coğrafi işaret tesciliyle gastronomik tanıtımda yerini alacak.

Piyasada 250 gramı 20-25 lira arasında satılan deva-i misk helvası hem süte karıştırılarak hem de kaşıkla tüketilebiliyor.

"Marka ürünler ticaret ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlıyor"

Tescil çalışmalarını yürüten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine, coğrafi işaretli ürünlerin bölgenin gelişimi açısından önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Deva-i misk helvasına coğrafi işaret alınmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Öztürk, "Edirne'de coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Borsamız öncülüğünde yapılan çalışmayla Osmanlı'dan miras deva-i misk helvasına coğrafi işaret alındı. Son dönemde coğrafi işaretli ürünlere karşı ciddi bir talep var. Marka ürünler ticaret ve turizmin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Kentin marka değerlerini ön plana çıkarmak için yaptığımız çalışmalar sürecek." ifadelerini kullandı

"Şehrimizi ziyaret eden turistler en çok coğrafi işaret almış ürünleri tercih ediyor"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ise şehirlerin yöresel ürünleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Yöresel ürünlerin markalaşması yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Edirne'de beyaz peynir, tava ciğer, mis meyve sabunu ve deva-i misk helvası gibi coğrafi işaret almış ürünler var. Biz hem yöresel ürünlerimizin coğrafi işaret alması hem de bu değerlerin markalaşması için çalışmalar yapıyoruz. Bu işlerle iştigal eden ticaret erbaplarını yönlendiriyoruz. Şehrimizi ziyaret eden turistler en çok coğrafi işaret almış ürünleri tercih ediyor. Dolayısıyla hem turizme hem de ticarete bir katkı yapılmış oluyor."

Üretici de mutlu

Üretici Arif Meriç de sevinçli ve gururlu olduklarını belirtti.

Büyük bir çalışma ve gayretin sonucunda coğrafi işaretin alındığına dikkati çeken Meriç, "Bu yapılan çalışmayla deva-i misk sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınmış olacak. Bizim ecdadımız bu helvayı sade ya da sütün içine karıştırıp yerdi ve şifa bulurdu. Bugün tüm dünya hastalıktan kırılırken bu lezzeti anlatmalıyız. Elimizdeki bu değeri gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız." diye konuştu.

Üretici ve ETSO Turizm Komisyonu Üyesi Kemal Kılıç ise deva-i misk helvasının geçmişten günümüze tüketilen bir tat olduğunu dile getirdi.

Kılıç, helvanın direkt tatlı olarak, tatlı ürünlerin içine konarak ya da sütün içine katılarak tüketilebildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran