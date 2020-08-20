Son dakika haberi | Osmaniye Valisi Yılmaz'a, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Koyuer'den ziyaret
Son dakika gündem haberi... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer'i kabul etti.
20.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:25
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer'i kabul etti.
Koyuer, ziyaretinde valilik şeref defterini imzaladı.
Vali Yılmaz, Koyuer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul da yer aldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA