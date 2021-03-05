Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir öğretmende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması üzerine görev yaptığı okulda yüz yüze eğitime 12 Mart'a kadar ara verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir öğretmende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması üzerine görev yaptığı okulda yüz yüze eğitime 12 Mart'a kadar ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yenigün Ortaokulu'nda görevli öğretmenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 4 öğretmenin de temaslı olduğu belirtildi.

Durumun, Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında görüşüldüğü bildirilen açıklamada, "Söz konusu okulda, koronavirüs salgınının kontrolü ile öğretmen ve öğrencilerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacı yüz yüze eğitime 4 Mart ile 12 Mart arasında ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okulun eğitime uzaktan devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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