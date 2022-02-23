Son dakika haberi... Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi'nin de destek verdiği operasyonda bir evde yapılan aramada 3'ü av tüfeği 1'i tabanca olmak üzere 4 silah ele geçirilirken, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Bahçe ilçesi ile Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 21 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. 95 polisin katıldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde destek verdi.

Özel Harekat Polislerinin 'aç kapıyı polis' uyarılarına rağmen kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine kapıların koçbaşıyla kırılarak girildiği operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı. Operasyon genelinde 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 40 adet sentetik ecza hap ile 12 gram esrar ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE