Son dakika haberi | Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de 9-24 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Osmaniye'de 9-24 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 9-24 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu, 51,44 gram metamfetamin, 105,7 gram esrar, 195 uyuşturucu hap, 3,32 gram eroin, 25,39 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 25'i savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner