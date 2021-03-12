Son dakika haberi | Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı
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Son dakika haberi | Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

12.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:59
Son dakika haberi | Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı

Son dakika haberler: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 1-12 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 558 gram esrar, 311 gram metamfetamin, 69 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram eroin, 62 uyuşturucu hap, 13 kök Hint keneviri, 1 kuru sıkı tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 13 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Ayrıca kent genelinde yapılan uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 8 zanlı yakalandı, zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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