Son dakika haberi | Osmaniye'deki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4 Kasım'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kardeşi A.E. ile arasında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak yaralanan Ali E, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Kasım'dan bu yana süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali E, 4 Kasım 2020'de kardeşi A.E. ile arasında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Murat İsmail Deniz ile Tamer Koşkoş'u da tabancayla vurarak öldüren A.E, polise teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat