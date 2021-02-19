Son dakika haberi | Osmaniye'deki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
19.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:04
Son dakika haberler: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen Barış Akgüllü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadirli'de dün çıkan silahlı kavgada, şüpheli M.M. tabancayla Zafer Eyi'yi öldürmüş, Barış Akgüllü'yü yaralamıştı. Zanlı M.M. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat