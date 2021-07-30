Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
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Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)

Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre EVİ KÜLE DÖNEN KADIN: CANIMIZI ZOR KURTARDIK Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki yangında evi yanan Karatape köyü Sağlameller Mahallesi sakini Feride Torşahin (51), yaşadıklarının şokunu atlatamadığını söyledi.

EVİ KÜLE DÖNEN KADIN: CANIMIZI ZOR KURTARDIK 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki yangında evi yanan Karatape köyü Sağlameller Mahallesi sakini Feride Torşahin (51), yaşadıklarının şokunu atlatamadığını söyledi. Evine alevlerin sıçraması üzerine jandarmanın eşiyle kendisini evden çıkardığını dile getiren Torşahin, "Evimin yanışını görmedim. Güvenli bölgeye götürdüler. Alevlerin öyle bir gelişi vardı ki canımızı zor kurtardık. Geri geldiğimde yıkıldım. Bütün emeklerim heba olmuştu. Yine canım sağ diye şükrediyorum. Yaşadığımız bir dehşetti. Uykusuz ve yorgunum. Ağlamaktan gözümden yaş gelmez oldu. Biz sanıyorduk ki alevler buraya gelmeyecek. Ne olduğunu bilemedik.  Kedilerimiz bile içeride kalıp yanarak telef olmuş. Çok kötüyüz" dedi.


Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
Son dakika haberi: Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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