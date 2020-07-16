Son dakika haberi! Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
16.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:53
Osmaniye'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda E.A, H.B, F.A, E.G. ve D.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: AA