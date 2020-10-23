Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı
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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

23.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:51
Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 138,56 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, eroin ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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