Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

30.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:39

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getireceği bilgisini aldıkları S.K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde 1 kilo 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K, G.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin ikametlerinde de 187 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira bulundu.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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