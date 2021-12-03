Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 78,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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