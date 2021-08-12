Son dakika haberi... Osmaniye'de tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü
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Son dakika haberi... Osmaniye'de tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü

Son dakika haberi... Osmaniye'de tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Rızaiye Mahallesi Hamza Gülle Sokak'taki bir evde tüfekle vurulmuş biri olduğu ihbarını alan sağlık ekipleri, söz konusu adreste ağır yaralı olarak buldukları Mustafa İnaltekin'i Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan İnaltekin'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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