Son dakika haberi! Osmaniye'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Son dakika güncel haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde freni boşalan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
07.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:52
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde freni boşalan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yarbaşı beldesi Merkez Mahallesi'nden Burgaçlı köyüne giden Eyüp Dağlı idaresindeki plakasız traktör, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Dağlı ile traktördeki Ömer Burkaç ve Ümit Özdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA