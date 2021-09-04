Son dakika haberi | Osmaniye'de toprak zemine çarpan aracın sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Osmaniye'de toprak zemine çarpan aracın sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Osmaniye'de toprak zemine çarpan aracın sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, toprak zemine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, toprak zemine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mustafa Çullu'nun (60) kullandığı 80 KY 936 plakalı pikap, Gaffarlı köyü Kesmesur Yaylası mevkisinde yol kenarındaki toprak zemine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile eşi Sebahat Çullu'yu Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mustafa Çullu müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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