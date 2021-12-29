Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına aldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, yılbaşı öncesi muhtemel bir terör eyleminin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli H.K, E.C, M.S, H.M, M.K. ve A.E'yi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

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