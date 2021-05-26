Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi obje ele geçirildi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüpheliler Y.A., M.A., L.P., Y.P., M.E. ve Ş.G.?nin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 define arama dedektörü, Roma dönemine ait 17 sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 sikke, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 56 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:17:07. #1.11#

title